Il principe saudita bucò il telefono di Bezos?

22 January 2020 – 8:48

Il messaggio inviato allo smartphone di Jeff Bezos, responsabile della sua violazione, sarebbe partito dal telefono personale di Mohammed bin Salman.

