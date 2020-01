Il lungo viaggio del fosforo, dalle stelle agli esseri viventi

22 January 2020 – 9:11

Proviene dalle regioni ricche di stelle in via di formazione, nell’universo lontano, ma gioca anche un ruolo fondamentale nella cellula, l’unità di base della vita. Il fosforo è un elemento chimico fondamentale, eppure è ancora fittissimo il mistero su come sia giunto, nel corso di milioni di anni, sul nostro pianeta.

Questo video, appena diffuso dall’Eso, ci racconta però come grazie alle osservazioni dei più potenti telescopi e alle sonde spaziali gli scienziati hanno potuto aggiungere qualche tassello alle conoscenze su questo viaggio. In particolare, sfruttando le osservazioni delle antenne di Alma, il gigantesco complesso di radiotelescopi del deserto di Atacama, e i dati raccolti dalla celebre Rosetta durante il contatto con la sua cometa. Cosa c’entrano le comete? Beh, potrebbe essere stata proprio una di loro a fungere da vettore al fosforo che ritroviamo sulla Terra.

(Credit video: Eso)

