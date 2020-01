Cruise Origin: non è un’auto, non è un taxi, non è un bus

22 January 2020 – 10:02

Cruise Origin è un minibus elettrico a guida autonoma pensato per il trasporto urbano: nasce a San Francisco ed è finanziato da General Motors e Honda come soluzione per la mobilità del futuro.

The post Cruise Origin: non è un’auto, non è un taxi, non è un bus appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico