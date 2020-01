Backup su iCloud senza crittografia: l’FBI approva

22 January 2020 – 15:40

I backup delle informazioni su iCloud non sono protetti da crittografia: la decisione di Apple presa in conseguenza alle lamentele dell’FBI?

The post Backup su iCloud senza crittografia: l’FBI approva appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico