SAVE for Seniors: la tecnologia nella terza età

21 January 2020 – 15:53

Al via la seconda di SAVE for Seniors, iniziativa organizzata da Samsung per aiutare i diversamente giovani a prendere confidenza con la tecnologia.

