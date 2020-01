La Panda 4×4 (elettrica) dedicata a Indiana Jones

21 January 2020 – 11:51

Frutto della sapiente matita di Giorgetto Giugiaro, la prima serie della Fiat Panda, prodotta dal 1980 al 2003, è il simbolo dell’essenzialità e del pragmatismo, ingredienti che hanno contribuito a decretarne il successo. Non a caso la Panda 4×4, variante che alla praticità ha aggiunto la trazione integrale, è stata oggetto delle attenzioni dell’atelier di Lapo Elkann, Garage Italia Customs, che si occupa dell’allestimento di vetture su misura.

Il trattamento speciale riservato alla Panda 4×4 ha prodotto quella che l’atelier chiama Pandina Jones, una versione molto particolare che verrà prodotta in un unico esemplare, ispirata ai film del celebre archeologo Indiana Jones, interpretato da Harrison Ford. La Pandina Jones è parte integrante del progetto ICON-e, che punta a realizzare 5 versioni speciali della Panda 4X4 di prima generazione, ognuna caratterizzata da un nome particolare che ne richiama l’allestimento: Pandina Jones, Panderis, Pandoro, Pand’art e 00Panda.

Il progetto ha puntato su un restomod (restauro che utilizza componenti moderni su una base di vettura d’epoca) green; la “Pandina” è stata infatti trasformata in auto elettrica. Al posto del motore termico ne troviamo uno elettrico sviluppato in collaborazione con la Newtron Group. La velocità massima raggiungibile è di 115 km/h per un’autonomia di circa 100 km. La vettura può essere ricaricata attraverso una presa di tipo 2 installata sotto lo sportello che in origine era destinato al rifornimento del carburante. Per fare “il pieno”, a seconda della velocità di ricarica (presa domestica o colonnina elettrica), occorrono tra le 3 e le 8 ore.

Sulla Pandina Jones il carattere avventuroso della celebre protagonista ideato da George Lucas è ben evidente; la ruota di scorta al tetto (di colore bianco), le luci anteriori supplementari, le protezioni anti-rottura per fari e fanali e la carrozzeria color cachi scuro, sono tutti elementi che conferiscono sostanza al progetto.

Per realizzarla è stato fatto un certosino lavoro di restauro; la base donatrice è ovviamente la Panda, che è stata completamente ripristinata sia nelle parti meccaniche che nella verniciatura (i colori sono stati invece sviluppati insieme alla Basf R-M). Il progetto di restauro ha interessato anche gli interni, che sono in alcantara, e l’impianto audio Jbl (grazie alla partnership siglata con Harman, proprietaria del marchio). A confermare il carattere off-road, sulla plancia è presente anche un inclinometro.

