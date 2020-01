I migliori gelati che mangeremo nel 2020

21 January 2020 – 11:40

(foto: Getty Images)I gelati più buoni si mangiano in Lombardia. A Milano, in particolare, si trova il top del top per quanto riguarda coni e coppette al cioccolato. A dirlo è la nuova edizione della guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso, presentata al Sigep di Rimini (18-22 febbraio), la più grande fiera dedicata a gelati e pasticceria.

Per il quarto anno, Gambero Rosso ha scandagliato il mondo del gelato di casa nostra, segnalando 400 indirizzi da non perdere lungo tutta la Penisola. Di questi, 55 meritano i Tre coni, cioè il riconoscimento massimo, di cui 11 si trovano in Lombardia, la regione che porta a casa il miglior risultato.

(foto: Getty Images)È qui che si trova anche il vincitore del premio speciale dedicato al miglior gelato al cioccolato. Secondo gli esperti del Gambero Rosso, i gusti al cioccolato più buoni d’Italia si possono assaggiare a Milano, in una gelateria vicino a corso Vercelli: Lo Gnomo Gelato. Da non perdere, si legge nelle motivazioni, “due fondenti Venezuela 85% e Repubblica Dominicana 68%, un latte Ecuador e il bianco Opalys – frutto di grande cura nella selezione della materia prima e di altrettanta padronanza nella loro lavorazione e nel bilanciamento delle ricette”.

Altro premio speciale, altra città: il miglior gelatiere emergente, secondo la guida, è Marina Francesconi della gelateria Gelatina a Genova. Un luogo in cui si mangiano ottimi gelati, ma si può anche leggere o partecipare a mostre ed eventi. A Gazzo, in provincia di Padova, si assaggia il miglior gelato gastronomico (così sono definiti i gusti sperimentali che usano anche ingredienti salati, come quelli al gorgonzola o agli asparagi). Ad aggiudicarsi il premio speciale è infatti Golosi di Natura e il suo gelatiere Antonio Mezzalira.

(foto: Getty Images)L’ultimo premio speciale assegnato pone l’accento tanto sul piacere delle papille gustative quanto su etica e attenzione per l’ambiente. Il premio dedicato alla sostenibilità va a Torino, alla gelateria Maison Corsini. “L’impegno per la sostenibilità si traduce qui non solo nell’attenzione al pianeta in termini di gestione di energie e sprechi (il laboratorio si avvale della mantecazione manuale con relativo risparmio idrico), ma anche nel sostegno a popolazioni in difficoltà. Per ogni chilogrammo di gelato acquistato, infatti, il 10% viene donato a un’associazione impegnata nella realizzazione di pozzi in Niger”.

E la sostenibilità è uno trend forte messo in evidenza dalla guida, insieme all’uso scientifico delle nuove tecnologie (come i QR code per la tracciabilità della materie prime). Sono tanti i maestri del gelato impegnati in un approccio green, spiega il Gambero Rosso, che va dalla scelta di macchinari che lavorano sul riciclo energetico all’uso di prodotti stagionali che arrivano da piccole imprese a un prezzo equo. Fino all’attenzione per gli sprechi, visto che si sta diffondendo il concetto di gelato di recupero: sperimentazioni che mirano a dare nuova vita, in coni e coppette, agli scarti alimentari, come le bucce degli agrumi e le scorze dei formaggi.

