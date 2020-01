GDPR: fino ad oggi multe per 114 milioni di euro

21 Gennaio 2020 – 10:48

In quasi due anni le sanzioni imposte dalle autorità continentali per le violazioni relative alla normativa ammontano complessivamente a 114 milioni.

Fonte: Punto Informatico