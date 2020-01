Facciamo l’analisi grammaticale del tweet di Salvini su Sanremo

21 January 2020 – 11:45

(foto: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto/Getty Images)Con il Festival di Sanremo ormai alle porte (con relative polemiche) e la volata finale in corso per la campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, Matteo Salvini domenica mattina ha pubblicato dal proprio profilo ufficiale su Twitter un messaggio di critica sulla scelta di includere il rapper romano Junior Cally tra i partecipanti alla competizione canora.

Pur senza citare esplicitamente il nome dell’artista (che tra l’altro all’anagrafe si chiama Antonio Signore), il leader della Lega ha fatto riferimento alla polemica già in corso a proposito di una canzone uscita nel 2017. Si tratta, in particolare, del brano appartenente al genere trap Strega, in cui sono contenuti alcuni insulti sessisti e sessualmente espliciti rivolte alle donne (soprattutto da 0:46 a 1:01), e in cui in un passaggio addirittura traspare il vanto di aver compiuto un femminicidio. Emblematica è pure la scelta delle immagini che accompagnano musica e parole.



Senza entrare nel merito della discussione su Junior Cally – al momento non è ancora chiaro se parteciperà o meno alla gara – a fare notizia è stato però soprattutto il messaggio pubblicato da Salvini, a sua volta giudicato da alcuni come sessista e in qualche modo ammiccante verso la violenza sulle donne.

“A proposito”, è scritto nel cinguettio, “mi vergogno di quel cantante che paragona Donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti. Lo fai a casa tua, non in diretta sulla Rai e a nome della musica italiana”.

A proposito mi vergogno di quel cantante che paragona Donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti. Lo fai a casa tua, non in diretta sulla Rai e a nome della musica italiana.

📺 #nonelarena @nonelarena — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 19, 2020

Sono diverse le ragioni per cui il tweet è stato un’uscita infelice. Prima di entrare nel dettaglio della questione sessista, una criticità è senz’altro di natura grammaticale: il verbo paragonare ammette solo due possibili preposizioni – a e con – mentre paragonare come è un’espressione che semplicemente nella lingua italiana non esiste, dunque si può solamente intuire che cosa si volesse probabilmente intendere. Semmai si poteva scrivere una frase del tipo “paragona le donne a troie, [che vengono] violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti”.

Se la prima frase non ha comunque sollevato particolari proteste, a creare scompiglio è stato quel “lo fai a casa tua” della seconda frase, che ha dato origine anche a un trend di tweet con l’hashtag #Lofaiacasatua. In questo caso, però, c’è stato qualche ulteriore bisticcio con la grammatica.

Alcune persone, inclusi esponenti politici e testate giornalistiche, hanno infatti inteso il messaggio come un invito implicito di Salvini a stuprare e violentare le donne a casa propria. Tuttavia, non è questo quello che c’è scritto. Facendo una mini-analisi grammaticale del tweet, si nota che l’azione attribuita al soggetto (quel cantante) è paragonare, non violentare, sequestrare o stuprare. Anche perché quello che viene dopo il #Lofaiacasatua, ossia il riferimento alla diretta Rai e al palco del teatro Ariston, non avrebbe senso se l’azione sottintesa fosse lo stupro o il sequestro (nemmeno nei peggiori film dell’orrore si immagina una violenza sessuale in prima serata su RaiUno), e pare evidente che l’azione disdicevole attribuita a Junior Cally consista nel parlare e cantare (paragonare), non certo di atti fisicamente compiuti.

Dire che Salvini ha invitato a stuprare e violentare fisicamente le donne in ambiente domestico, dunque, è sostanzialmente una bufala. Un’interpretazione distorta certamente favorita dalla scarsa cura lessicale del tweet, ma grammaticalmente campata in aria. Allo stesso tempo, però, va detto che la violenza sulle donne è da intendersi in generale anche come prevaricazione non soltanto fisica ma pure psicologica e verbale, e in questo senso quel “lo fai a casa tua” risulta un’uscita davvero inadeguata, sessista e discriminatoria anche se intesa nella versione della sola espressione orale.

Se proprio si volesse dare una lettura meno severa nei confronti di Salvini, si potrebbe interpretare quel contrasto tra “casa tua” e “diretta sulla Rai” come un modo esporre (male) il contrasto tra “da solo” e “in mezzo agli altri”, intendendo che nessuno dovrebbe stare ad ascoltare le parole del cantante, e che nessuno dovrebbe dargli voce. Ovvio però che “casa” (al contrario di altri termini come eremo, stanzetta o ritiro, dove si può eventualmente ambientare un delirio solitario) nell’immaginario collettivo fa palese riferimento a un ambiente domestico condiviso con altre persone, il luogo in cui le violenze verso le donne – fisiche o verbali che siano – accadono drammaticamente spesso.

