Essere su Facebook (più Instagram e WhatsApp) rende 208 miliardi alle pmi in Europa

21 Gennaio 2020 – 15:03

Whatsapp, Facebook e Instagram (Foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images)Facebook e le sue app, come Messenger, Instagram e WhatsApp, hanno contribuito a generare per le aziende europee che usano i loro servizi un fatturato di 208 miliardi di euro nel 2018. A calcolarlo è una ricerca che il social network ha commissionato alla società di ricerca Copenhagen Economics per valutare l’impatto e i benefici economici delle sue tecnologie sul business di piccole e medie aziende presenti in 15 paesi del vecchio continente.

Dal report, basato sui risultati ottenuti su un campione di 7.700 imprese attive nell’Unione europea, è emerso che nel 2019 l’utilizzo dei servizi forniti da Facebook ha aiutato queste attività a generare un fatturato complessivo di 208 miliardi di euro. In particolare, sfruttando la possibilità di far conoscere la propria produzione a un pubblico sempre più vasto tramite, circa 98 miliardi di euro sono stati prodotti grazie alle esportazioni, di cui 58 miliardi di euro di merci sono stati spediti all’interno dell’Ue e 40 miliardi nel resto del mondo.

Tra le aziende che maggiormente hanno beneficiato dell’uso delle app di Facebook ci sono quelle fondate da donne, che nel 58% dei casi ritengono i servizi del colosso di Menlo Park fondamentali per l’avvio delle loro attività e nel 65% dei casi hanno contribuito a far crescere il loro business. Inoltre, 6 aziende su 10 hanno affermato che grazie alle app della compagnia sono riuscite ad abbassare i costi relativi al marketing, a migliorare l’assistenza clienti e ad entrare in nuovi mercati.

I dati italiani

L’impatto positivo della app economy si sente anche sulle imprese italiane. Sulla base dei risultati di uno studio commissionato da Facebook a Ipsos, il 44% delle piccole e medie imprese afferma che l’uso del social network ha aiutato ad incrementare le vendite sia sul mercato interno sia su quello internazionale. Nel 55% dei casi, invece, Instagram viene usato soprattutto per entrare in contatto con nuovi clienti e migliorare la capacità competitiva.

Per quanto riguarda Messenger, nel 49% dei casi è utilizzato per trovare nuovi clienti mentre il 42% delle aziende lo usa invece per incrementare la soddisfazione dei clienti. Sempre per riuscire a trovare nuovi clienti, infine, il 51% delle imprese italiane di piccole e medie dimensioni dichiara di usare WhatsApp, e soprattutto servizi come WhatsApp Business.

