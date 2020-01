Disney+ arriverà prima: in Italia dal 24 marzo

21 January 2020 – 10:30

Anticipato il debutto della piattaforma Disney+ in Europa e in Italia: la piattaforma arriverà il 24 marzo e non l’ultimo giorno del mese.

The post Disney+ arriverà prima: in Italia dal 24 marzo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico