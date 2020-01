Chi sono i Me Contro Te, i due youtuber che stanno sbancando al cinema

21 January 2020 – 11:53

i Me Contro Te approdano al cinema dopo il successo ottenuto grazie a YouTube (foto: Locandina del film “La vendetta del Signor S”In cima alla classifica del box office italiano, Me Contro Te il film – La vendetta del signor S ha fatto chiedere a tantissimi: “Chi sono i Me Contro Te?” Se non avete figli sotto gli otto anni probabilmente questa domanda sarà balenata nella vostra testa almeno una volta dopo aver letto che il loro film al cinema ha guadagnato di più di Tolo Tolo di Checco Zalone.

Luigi Calagna (Luì), classe 1992, e Sofia Scalia (Sofì), classe 1997, sono due youtuber italiani, idoli dei più piccini, che hanno ottenuto il successo sul web iniziando nel 2014 a postare sul loro canale YouTube una serie di video nei quai si sfidavano reciprocamente.

La loro semplicità e genuinità li hanno portati, visualizzazione dopo visualizzazione, a raggiungere i 4,6 milioni d’iscritti diventando uno dei 10 canali di Youtube con più follower in Italia. Fidanzati nella vita di tutti i giorni e colleghi davanti alle telecamere i Me Contro Te hanno collezionato oltre 2 miliardi di visualizzazioni.

I loro fan, detti anche Team Torte, hanno ritrovato i loro beniamini anche in libreria, visto che hanno all’attivo due libri (il primo ha venduto più di 160 mila copie e il secondo è stato in testa alla classifica dei più venduti per settimane), un diario scolastico, tantissime canzoni, carte interattive per giocare e una collezione di scarpe.

Da YouTube sono approdati sul piccolo schermo, prima in un programma in onda su Sky e poi su Disney Channel. La vendetta del Signor S segna il loro debutto è stato un successo inaspettato facendo incassare quasi 5 milioni e mezzo di euro nel primo weekend nelle sale e battendo il favorito film di Checco Zalone.



