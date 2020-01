CBDC, una valuta digitale per le banche centrali?

21 January 2020 – 18:07

Confermata la collaborazione tra le banche centrali di tutto il mondo per valutare la possibile adozione di una valuta digitale condivisa.

