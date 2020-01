Tutto sui nuovi incentivi per le startup innovative in Italia

20 January 2020 – 11:59

A partire dal 20 gennaio 2020 le startup innovative italiane potranno presentare domanda per ottenere incentivi, finanziamenti e agevolazioni con i nuovi criteri stabiliti all’interno del progetto Smart&Start Italia, lo strumento voluto dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) e gestito dalla società Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, per supportare le giovani aziende innovative del nostro paese.

Con la circolare del Mise dello scorso 16 dicembre sono state introdotte alcune novità riguardo alle modalità di concessione delle agevolazioni. In particolare, sono stati semplificati i criteri di valutazione e sono stati introdotti dei nuovi meccanismi di premio nel caso di collaborazioni con incubatori di impresa, acceleratori e innovation hub.

Altra importante novità è l’estensione del finanziamento agevolato fino all’80% per quanto riguarda le spese ammissibili e del 90% se le imprese sono costituite da sole donne, da imprenditori con meno di 36 anni oppure se uno dei soci ha un dottorato di ricerca. Contestualmente, il fondo perduto sul totale dell’investimento è aumentato al 30% nel caso di imprese presenti nelle regioni del Sud Italia, e per tutte le aziende è stato portato a 10 anni il periodo di ammortamento per la restituzione del finanziamento.

Sono stati poi rivisti anche i criteri relativi all’individuazione delle spese ammissibili e quelli di rendicontazione, così da semplificare la gestione del bilancio da parte delle aziende. Per le startup costituite da meno di un anno, inoltre, c’è la possibilità di avere servizi di tutoraggio per un valore fino a 15mila euro per le aziende installate al Sud e nelle Isole e di 7.500 euro per tutte le altre.

La procedura di presentazione delle domande è interamente telematica e richiede la registrazione sul sito e l’accesso all’area riservata su cui compilare i documenti richiesti. Nel caso di società costituite è il rappresentante legale a dover presentare la domanda, mentre nel caso di nuove società la domanda va inoltrata a nome del referente del progetto, che deve anche essere socio della futura società.

La procedura di valutazione si conclude in 60 giorni e comporta una valutazione formale e una di merito svolta dagli esperti di Invitalia. I progetti ammissibili al finanziamento sono compresi tra 100mila euro e 1,5 milioni di euro, e fino ad oggi il programma Smart&Start Italia ha finanziato un totale di oltre mille startup innovative con oltre 340 milioni di euro complessivi di incentivi.

The post Tutto sui nuovi incentivi per le startup innovative in Italia appeared first on Wired.

Fonte: Wired