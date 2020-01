Meng Wanzhou (CFO Huawei) tra Cina, Canada e USA

20 Gennaio 2020 – 19:48

Prima udienza in Canada per decidere sull’eventuale estradizione negli USA di Meng Wanzhou, la CFO Huawei arrestata nel dicembre 2018 a Vancoiver.

Fonte: Punto Informatico