Marvel Champions, il gioco di carte con i supereroi

20 January 2020 – 11:34

La quinta fase dell’universo cinematografico Marvel deve ancora entrare nel vivo, dopo l’epilogo con Spider-man: Far from home e alla vigilia del prequel dedicato a Black Widow. In attesa di nuove avventure sul grande schermo, i fan dei fumetti possono impersonare i loro personaggi preferiti comodamente a casa propria, grazie a Marvel Champions, il gioco di carte live sviluppato da Fantasy Flight (i veterani del genere con Arkham Horror: the card game e Il Signore degli Anelli) e distribuito in Italia da Asmodee (1-4 giocatori, 45-90 minuti, 59,90 euro).

Si tratta di un sistema in cui ogni partecipante sceglie un supereroe e ne sfrutta poteri, equipaggiamento ed alleati per sventare il piano del cattivo di turno. L’aspetto living card game (lcg) significa che, dopo la scatola di base con cinque personaggi giocabili e tre avversari, rappresentati ciascuno da un mazzo di carte personalizzabile, è prevista l’uscita di espansioni regolari che arricchiscono il gioco con nuovi eroi e villain.

Proprio il 23 gennaio sono in uscita i primi due pack eroi, dedicati a Capitan America e Ms. Marvel, che vanno così a unirsi ai cinque eroi di base: Spider-Man, Iron Man, Pantera Nera, Captain Marvel e She-Hulk. Mentre sul lato supercattivi, la prima espansione è dedicata a Goblin, la nemesi dell’Uomo Ragno, che fa risuonare la propria malefica risata al fianco di Rhino, Klaw e Ultron, già presenti nel core box.

Quando esce un prodotto basato su una licenza famosa, è lecito chiedersi se vi sia un gioco divertente dietro le carte dalla grafica accattivante e i personaggi popolari. Questa volta, anche i più scettici possono trarre un sospiro di sollievo. Marvel Champions si è rivelato un ottimo gioco di carte cooperativo, se non uno dei migliori nel suo genere, il cui punto di forza risiede nelle meccaniche di gioco in grado di offrire il giusto grado di sfida, decisioni strategiche interessanti, e soprattutto personaggi ben differenziati che ricalcano molto da vicino le loro controparti a fumetti. Facile esaltarsi quando si costruisce, pezzo dopo pezzo, l’armatura di Iron Man, diventando sempre più potenti; o quando si riesce a inanellare con Pantera Nera una combo di attacchi con tanto di supermossa finale. L’Uomo Ragno schiva e intrappola i nemici nella sua ragnatela, mentre Capitan Marvel e She-Hulk assestano colpi durissimi agli avversari. Tra i nuovi eroi, Capitan America è ovviamente un leader nato che guida i compagni all’assalto, mentre Ms. Marvel è meno votata all’attacco ma più flessibile in altre circostanze.

Il nodo centrale del sistema di gioco risiede nella necessità di decidere se agire come supereroe o riposarsi nei panni della propria identità segreta. Quando Peter Parker, Tony Stark e gli altri indossano il costume, possono attaccare il cattivo e impedirgli di portare a termine il suo piano (che significherebbe game over!), ma a loro volta possono essere attaccati e feriti. Quando invece ritornano a indossare i panni civili, possono fuggire dalla Zia May o da Pepper Potts per farsi curare le ferite ed evitare la sconfitta per KO, ma il cattivo sarà libero di tramare indisturbato. Un’altra decisione fondamentale è se incassare un colpo del cattivo, vedendo scendere pericolosamente i propri punti vita, o difendersi, al prezzo però di poter fare meno azioni nel round successivo. Ecco allora che serve un’ottima coordinazione tra i giocatori per bilanciare attacco e difesa, ricordando sempre che la vittoria potrà arrivare solo con la sconfitta fisica del cattivo di turno.

E i villain? Ognuno di loro è ben personalizzato, con mosse e poteri speciali in grado di tenere sulle spine gli eroi; con tre livelli di forza e difficoltà crescenti, ogni supercattivo può contare sul supporto di scagnozzi e altri volti noti tra i cattivi Marvel (incluse le nemesi dei supereroi che lo affrontano, come ad esempio l’Avvoltoio per Spider-Man). L’espansione dedicata a Goblin, in particolare, presenta una meccanica particolarmente intrigante per cui bisogna affrontare i criminali al servizio di Norman Osborn (intento in un take-over ostile delle industrie Stark) prima che questi mostri il suo vero volto, indossando la maschera verde da folletto per vendicarsi contro gli eroi.

Wired

L’aderenza al tema è senz’altro uno dei punti di forza di Marvel Champions, che non risparmia apparizioni famose di luoghi e scene iconiche dei fumetti (Nick Fury e l’Elivelivolo Shield, la base degli Avengers, Luke Cage, Daredevil e tanti altri faranno la loro gradita comparsa), con illustrazioni prese direttamente dai comic book. L’elemento di deck building è leggero ma garantisce comunque varietà: ogni eroe ha un mazzo composto da carte uniche che sono sempre incluse, e da altre comuni a tutti i giocatori che possono essere cambiate a inizio partita (ci sono comunque dei mazzi standard per i giocatori meno avventurosi).

Tired

Ci sono però anche dei difetti. Il primo, e più evidente, è il prezzo: 60 euro per un gioco di carte con qualche segnalino in cartone è decisamente superiore alla media, e più vicino a quello di un board game con miniature. La scatola, poi, non permette di organizzare in modo razionale le carte, allungando di molto i tempi di setup del gioco o richiedendo di ingegnarsi con inserti ad hoc per dividere i mazzi (sarebbe bastato qualche divisore in più per risolvere il problema). Infine, il manuale è stranamente dispersivo, e il gioco richiede almeno una partita di rodaggio (e qualche ricerca online per risolvere i dubbi più frequenti) prima di poter essere goduto appieno.

Conclusioni

In definitiva, Marvel Champions è un gioco vivamente consigliato agli appassionati di deck building cooperativi e di supereroi Marvel, che potrebbero facilmente lasciarsi prendere la mano anche dalle accattivanti espansioni, in ottica “collezionali tutti” o più parsimoniosa scelta dei personaggi preferiti; mentre potrebbe lasciare indifferenti i giocatori votati alla competizione o che non sono appassionati del genere, soprattutto alla luce del prezzo piuttosto elevato.

The post Marvel Champions, il gioco di carte con i supereroi appeared first on Wired.

Fonte: Wired