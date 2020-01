La figlia disabile non può giocare a Zelda, il papà realizza un controller speciale

20 January 2020 – 15:53

Rory Steel è un papà che ha usato il proprio ingegno per adattare Xbox Adaptive Controller a Nintendo Switch, così da consentire alla figlia disabile di giocare a The Legend of Zelda: Breath of the Wild in compagnia degli amici. Una storia a lieto fine che però dimostra la necessità di includere maggiormente i giocatori disabili.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech