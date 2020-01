Il trailer della serie Alta fedeltà, tratta dal libro e dal film (entrambi cult)

20 January 2020 – 11:38

Il romanzo di Nick Hornby Alta fedeltà è uscito nel 1995, regalando grande popolarità al suo autore e un film con John Cusack nel 2000, divenuto una specie di piccolo cult per la generazione entrata nell’età adulta a cavallo fra i Novanta e Duemila. Ora High Fidelity (questo il titolo originale) diventerà una nuova serie televisiva prodotta da Disney e che sarà distribuita negli Stati Uniti da Hulu. Il protagonista sarà sempre Rob Fleming, che affianca alla proprietà di un record store dal destino altalenante la gestione della propria problematica vita sentimentale. La differenza è che questa volta a interpretare Rob sarà una donna, ovvero l’attrice Zoë Kravitz, mentre il negozio è collocato Crown Heights, cuore della gentrificazione a Brooklyn.

Come si vede nel trailer ufficiale diffuso in queste ore, la protagonista, rivolgendosi direttamente al pubblico, elenca i modi brillanti in cui ha deciso di lanciare la propria carriera: lasciarsi col fidanzato, abbandonare il college, lavorare in un negozio di dischi in difficoltà e infine diventarne la proprietaria. Sulle note di Modern Love di David Bowie, Rob decide di uscire dal tunnel di autocommiserazione in cui è piombata cercando di riallacciare i rapporti con le 5 persone che le hanno spezzato il cuore, in modo da chiudere definitivamente i relativi capitoli e cercare di andare avanti. Ovviamente il compito non sarà per nulla facile, nonostante il sostegno, un po’ cinico e non sempre convinto di Cherise e Simon, i suoi colleghi interpretati da Da’Vine Joy Randolph e David Holmes. Nel cast anche Kingsley Ben-Adir, visto nell’ultima stagione di The Oa.

Non è un caso che, almeno negli Stati Uniti, i 10 episodi di Altà fedeltà debutteranno tutti il 14 febbraio, mentre in Italia non è ancora stato ufficializzato chi distribuirà la serie. Per Kravitz, che qui è anche produttrice esecutiva, il ruolo di Rob è una specie di tributo famigliare: la madre Lisa Bonet interpretava, infatti, il ruolo di Marie De Salle proprio nell’adattamento cinematografico del 2000.

