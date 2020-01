Huawei AI Cube: speaker e router, con voce Alexa

20 Gennaio 2020 – 22:48

Huawei AI Cube è speaker e router al tempo stesso: tutto in uno, con tanto di alloggiamento micro-SIM per potersi portare appresso Alexa.

The post Huawei AI Cube: speaker e router, con voce Alexa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico