Cento anni fa nasceva Fellini, i suoi film ci rappresentano ancora

20 January 2020 – 11:19

Forse la forma d’arte in cui meglio si è espressa l’Italia del Novecento è il cinema e l’artista che meglio ha rappresentato il nostro Paese , descrivendone vizi e virtù e trasformandoli in un alfabeto emotivo e situazionale esportato in tutto il mondo è Federico Fellini, nato a Rimini, 100 anni fa, il 20 maggio 10920 e morto il 31 ottobre 1993. Per capire che grande artista è stato Fellini, basta rifarsi alla sua attualità: recentemente in Rai è stato trasmesso La città delle donne, non tra i suoi film più celebri, ma comunque intenso, onirico e che sembra scritto per dare una risposta a fenomeni che oggi stanno scuotendo i nostri costumi, come il Metoo (all’epoca il film fu aspramente criticato dai movimenti femministi).

Federico Fellini (Photo by Li Erben/Sygma via Getty Images)Era il 1980 e Fellini era già un genio universalmente riconosciuto. La consacrazione era giunta con La strada (1954), ma aveva già vinto il Leone d’Argento col secondo film, I vitelloni (1953). Anche a rivedere quella commedia, più amara che dolce, su un gruppo di amici allegri e inconcludenti, prigionieri della vita di provincia, non si può non rimanere impressionati dall’attualità dei suoi caratteri, e riconoscere le problematiche esistenziali di allora in quelle odierne.

La stessa cosa si può dire de La dolce vita, forse il film più celebre del regista (fonte di ispirazione de La grande bellezza a tal punto da considerare quest’ultimo un omaggio del primo) in cui si narra la vicenda di Marcello (interpretato da Mastroianni, alter ego del regista), giornalista di gossip, aspirante scrittore, introdotto negli ambienti frivoli della città che passa la vita tra una festa e l’altra, incontrando un bestiario di esemplari umani grotteschi e tragici. Se anche qui a prevalere è l’amarezza, la denuncia di un certo mondo, in Fellini tutto viene smussato dalla malinconia e dalla pietà persino per i casi più atroci come quello dell’intellettuale Steiner che uccide se stesso e i figli. Comunque con quel film Fellini aveva anticipato tutto: il gossip, la frivolezza del mondo in cui viviamo che chiede come sacrificio sul suo altare ogni sentimento vero, genuino, l’epopea della farsa mediatica, del mondo dello spettacolo, di cui siamo protagonisti ancora oggi.

I momenti del cinema felliniamo entrati nella storia sono molteplici: ne La dolce vita Marcello che non riesce a sentire quello che una ragazzina cerca di dirgli e si porta la mano al volto come a vergognarsi di cosa è diventato, di quanto lontano si è spinto (video sopra); la fantastica lite familiare descritta in Amarcord con la madre che minaccia il suicidio e il padre che rincorre il figlio con la cinghia in mano; il pianto disperato di Zampanò in riva al mare ne La strada; e poi i personaggi: la tabaccaia procace, il regista con la frusta e il cappello da cowboy e Alberto Sordi che fa il gesto dell’ombrello ai lavoratori. L’Italia di oggi è ancora quella che ha descritto Fellini, certo delle differenze ci sono. Prima di tutto Fellini ha individuato i vizi e i sintomi della decadenza in una società travolta dal benessere. Oggi quegli stessi vizi permangono ma siamo travolti dalla crisi. Poi, oggi c’è la ricerca di un nemico a cui addossare la responsabilità per come siamo messi. Tornando a I vitelloni, se Fellini dovesse girarlo ora, non potrebbe ignorare una certa cattiveria, una paura per ciò che è diverso, un senso di violenza latente che si sovrappone allo spleen di provincia di allora.

