Care Sardine: il daspo, l’odio e l’amo

20 January 2020 – 19:06

Lettera aperta alle Sardine: lungi dal voler parlare di politica, un avvertimento a non cedere alle esche tese dal linguaggio della politica stessa.

