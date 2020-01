5 serie degli anni ’80 che ci mancano tanto

20 January 2020 – 11:20

I mitici anni ’80 rappresentano il decennio in cui le serie – o meglio, i telefilm – si sono consolidati come fenomeno popolarculturale, grazie a una manciata di produzioni che oggi sono considerate classici o di culto e che tutt’ora vengono saccheggiate dai canali americani per rinascere in forma di remake, sequel o affini. A distanza di 30 anni, il pubblico delle serie si è abituato a format molto più brevi delle 26-27 puntate a stagione che contraddistinguevano gli show dell’epoca, accomunati da una narrazione orizzontale (la trama suddivisa lungo tutta la stagione) molto più flebile rispetto a quella verticale (la storia che si esauriva nell’arco dei 42 minuti canonici). Eppure, queste serie infinite e dai soggetti bizzarri ci mancano ancora tantissimo: eccone alcune tra le più intramontabili.

1. Miami Vice



Miami Vice, il poliziesco andata in onda negli Usa tra il 1984 e il 1990 che il 20 gennaio festeggia i 30 anni dalla sua conclusione, era un concentrato di tutto ciò che rese quel decennio patinato, esagerato e indimenticabile. I protagonisti, la coppia di agenti della narcotici Sonny Crockett e Rico Tubbs, si aggiravano per la corrotta e assolata cittadina della Florida in una fiammante Ferrari Testarossa bianca, indossando abiti firmati Armani da capo a piedi. Sonny, interpretato da Don Johnson, alimentava il buco dell’ozono sopra Miami da solo con la lacca utilizzata per il suo ciuffo mentre dava la caccia, armato fino ai denti, ai signori della droga dei cartelli internazionali. La serie fu epica, sia perché metteva in scena una delle primissime coppie miste di un buddy movie in formato seriale, sia perché era prodotta dal regista cinematografico Michael Mann che con nonchalance immerse il titolo nelle incomparabili assurdità citate sopra.

2. Supercar



Al suo debutto nel 1982 (è durata fino al 1986), ma trasmessa e ritrasmessa sui canali Fininvest in Italia per i successivi 25 anni, Supercar (in originale Knight Rider) è la serie che hanno visto… tutti, o almeno tutto il pubblico che aveva dai 10 anni in su. Protagonista Michael Knight, il paladino della giustizia (e della chirurgia plastica, in seguito a un incidente il personaggio cambia completamente connotati), assoldato dalle fantomatiche Industrie Knight per combattere orde di antagonisti a bordo di una macchina parlante.

La vera star dello show era infatti la supertecnologica Pontiac Firebird Trans Am nera controllata dall’amichevole, pacata e leggermente pedante intelligenza artificiale Kitt, in grado di guidarsi da sola e fare cose fantastiche, come andare velocissima grazie al mitico Turbo Boost. Sia Kitt sia Michael avevano due gemelli cattivi (Karr e Wilton, quest’ultimo uguale a Michael ma con i baffi) che ancora oggi fanno urlare “trash” e “guilty pleasure” al pubblico. Nel 2008 fu tentato un remake, subito defunto.

3. A-Team



È un’altra di quelle serie che spicca tra quelle già incluse nell’Olimpo delle più mitiche. Negli anni ’80 quasi tutti protagonisti delle serie d’azione erano veterani del Vietnam, ma nel caso dell’A-Team, le conseguenze dell’esperienza bellica si protraevano nelle vite dei personaggi, come si evinceva dall’intro che descriveva un’accusa ingiusta e una condanna schivata diventando ricercati della polizia militare. Il punto forte non era tanto la trama verticale – legata alle ingiustizie di cui erano vittime le guest di turno – ma i personaggi: il colonnello Hannibal, che andava matto per i sigari e i “piani ben riusciti”; P.E. Baracus, gigantesco omone di colore addobbato di chincaglierie dorate terrorizzato dagli aerei; Murdock, il pilota pazzo da legare che litiga sempre con PE; per finire, Sberla, il belloccio del gruppo che nessuno crederebbe al suo passato da supersoldato. Lo show pullulava di ospiti famosi – compreso Boy George – e vantava una delle sigle più famose di sempre.

4. Moonlighting – Agenzia Blue Moon



Non tutti i telefilm che spopolavano negli anni ’80 e di cui oggi sentiamo ancora nostalgia era di genere action. Moonlighting – che comunque essendo ambientata in un’agenzia investigativa manteneva elementi d’azione – oscillava tra la commedia e il romance. Prodotta tra il 1985 e il 1989, spopolava su Rete 4, di cui fu una delle serie più viste di sempre e, soprattutto, lanciò la futura super star cinematografica Bruce Willis, qui nei panni dell’irresponsabile investigatore David Addison.

Co-protagonista di Moonlighting e delle scaramucce amorose che la contraddistinguevano, Cybill Shepherd nei panni di Maddy, ex attrice super glamour stizzosa e proprietaria dell’agenzia, con cui Willis creò una delle love story televisive più seguite del tempo. Indimenticabili anche i due personaggi secondari: l’impacciata segretaria signorina DiPesto e il suo spasimante Herbert Viola.

5. MacGyver /Magnum PI



Due serie diversissime e tuttavia con molti punti in comune, non ultimo quello di essere vittime dei remake televisivi contemporanei più brutti della storia. MacGyver, l’uomo in grado di costruire un aeroplano funzionante con due graffette e un elastico, lavorava come Michael Knight per un’agenzia misteriosa, aiutato da un team di collaboratori. Era bruttarello, ma tuttavia adorabile con la chioma cotonata e il rifiuto di rivelare il suo nome di battesimo. Magnum era un investigatore che faceva la bella vita alle Hawaii nella villa di un amico scrittore ricchissimo (e anche lui munito di Ferrari) che ogni tanto risolveva casi con gli amici veterani del Vietnam.

Baffuto, proprietario di orride camicie hawaiane, di due fossette irresistibili e gambe chilometriche, con MacGyver aveva in comune il fatto di essere il segreto del successo del proprio telefilm: unici e carismatici, non possono essere sostituiti.

The post 5 serie degli anni ’80 che ci mancano tanto appeared first on Wired.

Fonte: Wired