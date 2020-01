WhatsApp down: perché l’app di messaggistica non funziona

19 January 2020 – 13:13

WhatsApp non funziona. Da pochi minuti l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo ha smesso di funzionare e non consente agli utenti di inviare e ricevere messaggi. Ancora sconosciute le cause.Continua a leggere

WhatsApp non funziona. Da pochi minuti l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo ha smesso di funzionare e non consente agli utenti di inviare e ricevere messaggi. Ancora sconosciute le cause.