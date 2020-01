The Lodge non spaventa ma atterrisce

17 January 2020 – 10:48

Sono grandi anni per il cinema dell’orrore. Hereditary solo pochi anni fa ha segnato un momento determinante. Così tanto che adesso esce un film come The Lodge, opera seconda di due registi che il loro esordio l’avevano presentato a Venezia, e deve già moltissimo a quel film. Due anni gli sono bastati per incidere a così tanti livelli diversi.

C’è di nuovo un trio familiare, due bambini e una madre, in questo secondo film di Severin Fiala e Veronika Franz (proprio come in quel Good Mommy presentato a Venezia), stavolta però con più budget, e la produzione della inglese Hammer Film (una garanzia nel campo dell’orrore). Tutto un altro passo rispetto al film d’esordio. Stavolta quella stessa storia è pronta a raggiungere un pubblico più ampio e i due registi la ripropongono aggiornandola e aggiustandola. I due bambini che tormentavano una madre convalescente adesso tormentano la loro nuova mamma. Infatti, dopo un inizio con una casa delle bambole, un finestrino della macchina e tanti altri richiami ad Hereditary, vediamo subito il suicidio della prima madre, solo poco dopo che il padre le ha comunicato di avere un’altra donna. Non sarà facile per questa seconda moglie stabilire un rapporto con i due figli, ancora piccoli. Per aiutarla viene organizzato un weekend nella casetta in montagna in cui ad un certo punto verrà lasciata sola coi due bambini.

Il movimento più interessante che il film fa è proprio qui, nel momento in cui va nel lodge del titolo, cioè la baita su un lago ghiacciato, immersa nella neve, lontano dalla civiltà. Fino a quel momento siamo stati con i bambini, abbiamo vissuto con loro il dolore della perdita della madre e il fastidio dell’arrivo di una nuova moglie per il padre. Quando invece ci spostiamo nel lodge è chiaro che stiamo vedendo la storia dal punto di vista della madre, perché lei in un attimo diventa la vittima. È lei a cercare di trovare una confidenza e cercare di stabilire un legame con i bambini che invece sono scostanti e non ne vogliono sapere. Per aggiungere difficoltà scopriamo che questa donna, da piccola, è stata l’unica sopravvissuta di un suicidio di massa. La sua famiglia aderiva infatti ad una setta e lei ne è rimasta traumatizzata. La fede è un dettaglio così cruciale che capiamo subito che (proprio come i fucili quando vengono mostrati ad inizio film) è destinata a tornare con violenza prima della fine della storia.

Questi bambini non sono infernali, impersonali, distanti e semplicemente meschini come quelli di Goodnight Mommy, non sono cioè la personificazione impossibile delle paure. Sono anzi bambini reali, arrabbiati, addolorati e con una personalità credibile, ed è qui che The Lodge entra nel vivo (un po’ tardi a dire il vero): i tre rimasti da soli nel mezzo della neve sono come prigionieri di uno di quei thriller scandinavi in cui fuori nevica sempre e va a finire che bisogna attraversare per forza una tormenta poco vestiti. Ci saranno cadute nel lago ghiacciato e a un certo punto arriverà il paranormale con richiami a The Others. O forse è l’ennesimo inganno.

Come tutti i film in cui qualcuno è bloccato da qualche parte con altre persone, anche The Lodge assume ben presto toni da thriller psicologico, cioè scava nella testa di una donna tormentata nel presente da questi bambini, e tormentata da un passato traumatico che viene rievocato dal senso di colpa, da simboli religiosi sparsi nella casa e da un retaggio cristiano mal soffocato. E in questo senso funziona, ha un paio di colpi di scena che spostano l’asse della storia che non a tutti piaceranno ma che hanno molto senso. Non è una storia horror questa, è un film di tensione, con tempi dilatati e ambienti adeguati, una storia che di horror ha l’evocazione ma che si concentra su come una persona possa impazzire, come i traumi possano essere rievocati e cosa si annidi di terribile dentro le nostre teste, che violenza esista nel nostro inconscio e quanto la famiglia sia un’alcova potenzialmente malefica, non solo per la violenza diretta ma soprattutto per quella psicologica. E il ruolo del carnefice non è riservato ai soli genitori.

