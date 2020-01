Segnalare gli autovelox su WhatsApp è illegale?

17 January 2020 – 16:33

Segnalare la presenza di autovelox, posti di blocco e pattuglie di Polizia, Carabinieri e forze dell’ordine locali è una pratica piuttosto comune, possibile non solo su WhatsApp ma anche in diverse applicazioni gratuite. Ma è legale? E quali sono i rischi che si correrebbero qualora non lo fosse?Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech