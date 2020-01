Queste lenti a contatto hanno un display e una fotocamera incorporati

17 January 2020 – 10:35

Una startup nata nel 2017 ha mostrato il suo primo prototipo di una lente a contatto con display incorporato, che funzionerà da visore per la realtà aumentata. In futuro nel gadget sarà incorporato un sensore di immagine per aiutare chi ha problemi di vista a orientarsi nello spazio anche in condizioni di luce difficili.



Fonte: Fanpage Tech