M10 Monochrom, la nuova Leica che scatta solo in bianco e nero

17 January 2020 – 17:27

(Foto: Leica)Tutto il fascino del sensore monocromatico in una scocca rigorosamente retrò come da tradizione Leica: M10 Monochrom fa il proprio debutto prendendo come base la medesima scocca e componentistica di base del modello standard M10 andando a piazzare un glorioso sensore da 40 megapixel appunto in bianco nero. Il costo? Come un’utilitaria.

Prosegue la gamma Monochrom di Leica che si era vista per la prima volta nel 2012 lanciando una provocazione unica nel proprio genere ovvero fare a meno dei colori nonostante la natura digitale della macchina. Si erano levati subito i primi dubbi: che senso ha un’idea del genere dato che di solito si parte proprio da un’immagine catturata originariamente con tutte le informazioni sulle sfumature per trasformarla in bianco e nero?

La risposta di Leica è che la propria gamma Monochrom può produrre risultati impareggiabili proprio perché nativamente monocromatici. Qualcosa che – in senso più ristretto – si era visto anche con la collaborazione con Huawei dalla gamma P-Series a quella Mate.

Le prime due fotocamere Monochrom presentavano un sensore modificato da quello originario passando appunto dai colori al bianco e nero soltanto. Ma M10 cambia filosofia con questo 40 megapixel full frame differente dal 47 megapixel tradizionale che si può trovare su altri modelli a catalogo come Leica Q2 e Leica Sl2. Inoltre, la sensibilità Iso si spinge da 160 a 100000.

(Foto: Leica)La scheda tecnica racconta anche della presenza del chip wi-fi per connettersi da remoto a uno smartphone e/o per trasferire file senza fili più agevolmente, un otturatore più silenzioso rispetto al modello precedente e display touchscreen. Video? Niente da fare, è una fotocamera per foto e nient’altro. Secondo Leica gli utenti della serie Monochrom non erano interessati a girare filmati e così la funzione è stata eliminata. Da notare che la colorazione della scocca è in “matte black” senza gli iconici particolari in rosso come il loghino Leica sul fronte oppure nei tasti e selettori per iso oppure per la velocità dell’otturatore. Anche il design rispetta la dedizione al bianco e nero.

Il prezzo è salato, 8200 dollari ossia circa 7400 euro al cambio.

