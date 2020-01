La Germania ha un piano per dire addio al carbone entro il 2038

17 January 2020 – 11:56

(foto: Fabian Strauch/ Getty Images)Il governo tedesco di Angela Merkel e i länder regionali sono d’accordo su un piano per eliminare gradualmente le centrali energetiche a carbone entro il 2038, prevedendo lo stanziamento di circa 40 miliardi di euro per la riconversione industriale delle regioni che ospitano gli impianti e sussidi a minatori e dipendenti delle centrali che resteranno senza un lavoro. La notizia arriva dopo uno stallo del provvedimento, annunciato già un anno fa, e un dialogo con le regioni direttamente interessate, come Sassonia-Anhalt, Sassonia, Brandeburgo e Renania settentrionale-Vestfalia. Le resistenze erano state soprattutto a est, dove i länder dipendono moltissimo dalla lignite, un carbone fossile.

Wir sind erstes Land weltweit, das verbindlich aus Atom & Kohle aussteigt: ein großer Schritt für #Klimaschutz & wichtiges internationales Signal. Mir ist als Sozialdemokratin wichtig, dass wir keine Region im Regen stehen lassen und #Kohleausstieg sozialverträglich organisieren.

— Svenja Schulze (@SvenjaSchulze68) January 16, 2020

Ad annunciare il piano è stata la ministra dell’Ambiente Svenja Schulze in concerto con il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, che ha specificato più nel dettaglio le cifre: sono previsti 2,6 miliardi di euro di risarcimento per le imprese energetiche che gestiscono le centrali dell’ovest e 1,7 miliardi per quelle dell’est, per un totale di 4,3. Così la Germania si pone come apripista europeo del Green Deal. Le prime chiusure delle centrali – si stima almeno otto impianti – alimentate da questo combustibile molto inquinante sono infatti programmate già entro la fine del 2020. Gran parte del denaro, poi, sarà destinato a nuovi progetti infrastrutturali per le aree dipendenti dal carbone e alla riqualificazione dei lavoratori per nuovo futuro professionale.

L’abbandono del combustibile fossile e del nucleare

La Germania si appresta a salutare sia fossile che nucleare. Nel 2022 verrà infatti completato il piano di chiusura delle centrali atomiche, stabilito dopo la tragedia di Fukushima nel marzo 2011. Come spiega la Bbc, dal carbone arriva circa un terzo dell’elettricità prodotta in Germania e più della metà di essa dipende dalla combustione della lignite. Secondo Eurostat, nel 2017 il consumo di lignite in Germania è stato del 44 per cento del totale dell’Unione europea, seguito da Polonia (16 per cento), Repubblica Ceca e Grecia (entrambi 10 per cento), Bulgaria (9 per cento) e Romania (7 per cento).

(fonte: Eurostat)L’obiettivo tedesco è quello di generare almeno il 65 per cento della sua elettricità da fonti energetiche rinnovabili, ovvero da fonti a emissioni zero, entro il 2030. Al momento eolico, solare e biomasse sono sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo. Il piano green, adesso sarà convertito in un disegno di legge e dovrebbe essere approvato entro metà anno.

(fonte: Clean Energy Wire)

Proteste e contraddizioni

Molte organizzazioni lamentano di fatto che la maggior parte delle centrali a carbone, principali responsabili delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, saranno chiuse, secondo le prime bozze del piano, a fine decennio (fra il 2028 e il 2029). Fra queste, scrive il quotidiano Die Zeit, figura anche la chiusura della centrale a lignite di Jänschwalde a Brandeburgo. C’è poi l’incognita lavoratori: come riporta Dw, si stima che 20mila persone siano impiegate nell’industria tedesca della lignite, di cui 15mila lavorano in miniere a cielo aperto e 5mila in centrali elettriche. Infine, l’entusiasmo e la svolta green di cui parla la ministra sembrano non aver memoria dei tentativi del governo Merkel, negli ultimi anni, di voler rallentare i piani della Commissione europea volti a ridurre le emissioni inquinanti delle autovetture a combustione per garantire gli interessi di alcune case tedesche come Volkswagen e Bmw.

