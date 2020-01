Il referendum elettorale era un’arma per la spallata di Salvini, nient’altro

17 January 2020 – 11:31

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum per abrogare la parte proporzionale dell’attuale legge elettorale e che mirava a ottenere un sistema maggioritario puro. Si trattava di un’iniziativa promossa da otto consigli regionali di centro-destra e a cui il leader leghista Matteo Salvini teneva molto. E invece la Consulta ha bloccato tutto, parlando – tra le altre cose – di natura manipolativa del quesito, in particolare nella parte relativa alla ridefinizione dei collegi. L’eventuale abrogazione proveniente dal referendum avrebbe lasciato un vuoto, dal momento che non vi sarebbe stata una nuova legge elettorale immediatamente applicabile.

“È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: Pd e 5stelle sono e restano attaccati alle poltrone”, ha attaccato Salvini, dimenticando come la Corte Costituzionale non abbia nulla a che fare con l’esecutivo. “Era prevedibile per l’aspetto politico non gradito alla sinistra e quindi sgradito alla maggioranza della Consulta“, ha rincarato la dose l’altra sovranista di casa nostra, Giorgia Meloni. Per loro è insomma in atto il solito, pluricitato, attacco alla democrazia. E sono pronti ad alzare le barricate per difendere il popolo italiano da una politica che pensa solo a massimizzare il proprio potere, togliendolo di fatto alla società civile.

Ma in realtà, a parlare di pieni poteri, è stato proprio Matteo Salvini nei mesi scorsi. E per quanto il leader leghista si presenti come salvatore della patria nei minuti post sentenza della Consulta, la sua crociata per il referendum aveva come fine ultimo proprio quello che lui denuncia, ottenere un sistema elettorale che avrebbe potuto avvantaggiarlo. È l’eterna guerra di leggi elettorali in cui ormai siamo impantanati da decenni, quella dove ogni partito afferma di parlare per il bene del popolo ma sta in realtà guardando al proprio giardino, facendo i calcoli che meglio gli permettano di incidere. Lo stiamo vedendo anche con il dibattito sulla nuova legge elettorale, definita “Germanicum”, che da prime bozze potrebbe prevedere un proporzionale con soglia si sbarramento al 5%. Il governo traballa, Matteo Renzi con il suo Italia Viva teme di essere tagliato fuori dalla corsa e mette una sorta di veto: la soglia mai sopra il 3%.

Se in quest’ultimo caso si tratta però di sopravvivenza, per Salvini la posta in gioco è appunto l’accentramento dei poteri nelle sue mani. Il sistema maggioritario puro premierebbe in toto chi vince le elezioni, facendo fuori di fatto in termini numerici le altre realtà politiche al di là dei voti che sarebbero in grado di portare a casa. Il Capitano i sondaggi li conosce bene ed è proprio sulla base di essi che nell’ultimo anno ha iniziato la sua crociata maggioritaria. Lo avete mai sentito parlare in questi termini quando la Lega viveva il suo periodo buio del 3%, o anche solo nel 2018, quando era terzo partito d’Italia?

Quello che Salvini oggi chiama attacco alla democrazie è in realtà un salvataggio di quest’ultima per le conseguenze che quello specifico quesito referendario avrebbe portato. Il leader leghista continua a far credere di star parlando “a nome degli italiani”, ma la logica che guida le sue azioni è il tornaconto personale, al pari degli avversari che critica. Come il M5s, che per come sarebbe strutturata la nuova legge Germanicum potrebbe tirare una boccata d’aria dalla crisi profonda che sta vivendo. L’opportunismo leghista non è certamente esclusivo, lo accomuna alle altre realtà politiche impegnate in una guerra elettorale cronica che succhia tempo e risorse a ogni legislatura che potrebbero essere dedicate ad altro. Ma che Salvini si presenti come paladino della democrazia davanti a questa situazione è paradossale. Anche perché con il suo ennesimo attacco alla Consulta e alle sue decisioni, dimostra tutta la sua allergia democratica.

Il referendum era un’arma per la spallata di Salvini, un’arma che è stata spuntata perchè difettosa. La democrazia è questa, non la strada spianata dalle istituzioni ai pieni poteri che sogna(va) il capitano.

