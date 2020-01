Giocano a Fortnite sussurrandoti nelle orecchie: anche il battle royale cede ai video ASMR

17 Gennaio 2020 – 17:28

Cibo, make up, libri: diversi di questi elementi vengono adoperati dagli artisti ASMR per creare nuovi effetti sonori rilassanti. In questo discorso si inseriscono anche i videogiochi, il cui titolo più adoperato è Fortnite, il gioco di punta di Epic Games. Un connubio particolare che sta prendendo piede soprattutto su YouTube.

Fonte: Fanpage Tech