È morto Christopher Tolkien, figlio dell’autore del Signore degli anelli

17 January 2020 – 11:05

(foto: Wikipedia)È morto il 16 gennaio 2020 Christopher Tolkien, figlio del grande scrittore JRR Tolkien, autore della saga de Il Signore degli anelli. Spentosi in Provenza all’età di 95 anni, l’uomo aveva dedicato gran parte della sua esistenza allo studio e alla tutela del patrimonio letterario del padre, soprattutto dopo la morte di quest’ultimo avvenuta nel 1973. In particolare, Christopher Tolkien si era dedicato della pubblicazioni delle opere postume dello scrittore e aveva realizzato anche una dettagliatissima mappa della Terra di Mezzo, frutto di un’analisi estensiva delle pubblicazioni paterne.

Terzogenito di Tolkien e dell’amatissima moglie Edith Mary, Christopher dedicò la propria giovinezza agli studi letterari, laureandosi al Trinity College di Oxford nel 1949, non prima di aver prestato servizio nell’areonautica militare inglese durante la seconda guerra mondiale. Fu immerso fin da bambino nell’universo letterario del padre che gli raccontava come favole della buonanotte le avventure di Bilbo Baggins e che poi, durante l’adolescenza, gli chiedeva sistematicamente consiglio durante la gestazione lunga 15 anni de Il Signore degli anelli e lo introdusse, più giovane fra i membri, anche al suo circolo letterario oxfordiano degli Inklings, di cui faceva parte anche l’autore de Le Cronache di Narnia CS Lewis.

Dopo una propria carriera accademica, Christopher Tolkien si dedicò appunto alle opere lasciate incompiute dal padre: nel 1977 fece uscire Il Silmarillion, che aveva completato grazie a vari manoscritti e documenti e a cui seguirono – sempre frutto di una curatela postuma – i Racconti incompiuti, i Racconti ritrovati e i Racconti perduti, e poi I figli di Húrin, Beren e Lúthien e il più recente La caduta di Gondolin. In quanto presidente del Tolkien Estate, la società che gestisce i diritti di tutte le opere legate alla Terra di Mezzo, fu colui che permise la realizzazione delle versioni cinematografiche di Peter Jackson (salvo poi criticarne alcuni aspetti riduttivi e fare causa alla New Line Cinemas per importi non corrisposti) e infine è stato sempre lui ad avere determinante voce in capitolo nella recente cessione dei diritti a Amazon Prime Video per la realizzazione della futura serie tv sempre dedicata al mondo del Signore degli anelli.

