Anche la holding di Google supera il valore di mille miliardi

17 January 2020 – 14:53

(Photo by Lyu Liang/VCG via Getty Images)Era uno dei pochi giganti tecnologici a non aver ancora centrato l’obiettivo, ma ora anche Alphabet, la società che controlla Google, è entrata nella lista dei big tech con una capitalizzazione di oltre mille miliardi di dollari. Le altre sono, in ordine di arrivo, Apple, che ha tagliato il traguardo nel 2018, seguita immediatamente da Amazon, che oggi però si attesta poco sotto la soglia, e, infine, Microsoft, che ha raggiunto la valutazione record lo scorso aprile.

Le azioni del gruppo di Mountain View hanno raggiunto lo scorso 16 gennaio la cifra record di 1.451 dollari l’una, facendo guadagnare al titolo lo 0,8% sulla piazza di Wall Street. Dall’inizio dell’anno, inoltre, le azioni Alphabet hanno già guadagnato in totale circa il 9%, con una crescita costante dovuta anche agli ottimi risultati ottenuti dal gruppo e alla fiducia degli investitori nella guida unica di Sundar Pichai, oggi amministratore sia di Google sia di Alphabet dopo il passo indietro di Lerry Page e Sergey Brin lo scorso dicembre.

Nonostante le tensioni interne che hanno colpito Google negli ultimi tempi, tra le accuse di discriminazione e le proteste dei dipendenti per ottenere maggiori tutele, o ancora le indagini e le multe delle autorità antitrust sia negli Stati Uniti sia in Europa per abuso di potere, Alphabet ha continuato ad aumentare i suoi ricavi, arrivando a chiudere il terzo trimestre del 2019 con un fatturato in crescita del 20% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Inoltre, a incidere positivamente sulla valutazione della società è la sua espansione nel settore cloud, dove le rivali Amazon e Microsoft la fanno da padrone. Secondo quanto riportato da Cnbc, infatti, tra l’inizio del 2018 e l’estate del 2019 i servizi cloud di Alphabet hanno raddoppiato i ricavi, passando da uno a due miliardi di dollari.

Insomma, è certamente un inizio anno molto positivo per il colosso tecnologico, che si trova ora tra le cinque società dell’indice Standard & Poors 500 della Borsa di New York che da sole rappresentano circa il 19% del valore totale. Poco sotto le quattro big da mille miliardi di dollari l’una si piazza Facebook, con un valore complessivo di 635 miliardi di dollari.

Fonte: Wired