Tutto pronto per l’uscita di Dragon Ball Z: Kakarot

16 January 2020 – 15:00

(Foto: Bandai Namco International)Manca un giorno al debutto globale dell’attesissimo gioco Dragon Ball Z: Kakarot che uscirà domani su tutte le piattaforme ovvero Playstation 4, Xbox One e su pc con sistema operativo Windows. Il gioco rpg che riprende le vicende dell’amatissima serie nipponica è stato sviluppato da CyberConnect2 e pubblicato, naturalmente, da Bandai Namco International.

I fan della saga sono entusiasti di questa novità videoludica anche perché non si tratta del classico titolo che riprende una vicenda o una parte dell’epopea, ma addirittura introduce un nuovo personaggio. A realizzarlo ad hoc è stato nientemeno che il papà di Dragon Ball, Akira Toriyama. Il personaggio è peraltro femminile, si chiama Bonyu e si presenta come un ex-membro della Squadra Ginew apparendo in una missione secondaria.

Il punto forte di Dragon Ball Z: Kakarot è che andrà a ricoprire tutta la storia di Dragon Ball Z, che è stato letto da milioni di persone come manga e poi apprezzato anche nella sua versione animata in tv. Inoltre, saranno diversi i dettagli e le vicende introdotte ex novo proprio per questo importante debutto.

Per strizzare l’occhio ai patiti della saga e ai collezionisti, il gioco sarà acquistabile in svariate versioni da quella standard fino a quella digitale. La Collector’s Edition andrà sicuramente a ruba e conterrà due missioni originali (season pass) e una nuova storia, più lo speciale diorama esclusivo che misura 20 x 20 x 20 cm, più due volumi e la mappa del mondo di gioco da ben 48 x 31 cm.

Anche le versioni standard digitali conterranno degli extra come un nuovo oggetto da cucinare, che aumenterà permanentemente Attacco Aura e Salute. La Ultimate Edition metterà a disposizione anche una collezione di undici tracce musicali aggiuntive tratte dall’anime. Infine, il bonus per chi ordina conterrà la quest secondaria “Una Sfida con gli Amici”, l’accesso anticipato all’allenamento del personaggio speciale di Bonyu e un altro oggetto speciale da cucinare.

The post Tutto pronto per l’uscita di Dragon Ball Z: Kakarot appeared first on Wired.

Fonte: Wired