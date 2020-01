Se la tua TV non supporta il DVB-T2 dovrai cambiarla: ecco come scoprirlo

16 January 2020 – 16:14

Mediaset e Rai hanno attivato o stanno attivando in queste ore due canali dedicati ai test di trasmissione per il nuovo digitale terrestre che dal 2022 sarà l’unico formato di trasmissione in circolazione. Per sapere se il televisore è già compatibile con la novità o se andrà cambiato basta sintonizzarsi su uno di questi canali e controllare l’immagine riprodotta.Continua a leggere



Mediaset e Rai hanno attivato o stanno attivando in queste ore due canali dedicati ai test di trasmissione per il nuovo digitale terrestre che dal 2022 sarà l’unico formato di trasmissione in circolazione. Per sapere se il televisore è già compatibile con la novità o se andrà cambiato basta sintonizzarsi su uno di questi canali e controllare l’immagine riprodotta.

Continua a leggere Mediaset e Rai hanno attivato o stanno attivando in queste ore due canali dedicati ai test di trasmissione per il nuovo digitale terrestre che dal 2022 sarà l’unico formato di trasmissione in circolazione. Per sapere se il televisore è già compatibile con la novità o se andrà cambiato basta sintonizzarsi su uno di questi canali e controllare l’immagine riprodotta.

Fonte: Fanpage Tech