Scozia: cos’è e come funziona un Cyber Kiosk

16 January 2020 – 16:34

Nelle mani della polizia scozzese un dispositivo in grado di leggere i contenuti di qualsiasi smartphone, con buona pace di privacy e crittografia.

