Mojo Vision, lenti a contatto AR in salsa sci-fi

16 January 2020 – 17:59

La realtà aumentata nell’occhio, con le lenti a contatto di Mojo Vision: questo l’ambizioso progetto annunciato oggi dalla startup.

The post Mojo Vision, lenti a contatto AR in salsa sci-fi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico