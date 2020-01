L’Europa vuole un caricabatterie unico per tutti i dispositivi elettronici

16 Gennaio 2020 – 20:28

Per l’Unione Europea la situazione non è migliorata abbastanza negli ultimi anni. Gli alimentatori e i caricabatterie di smartphone, tablet, lettori di ebook e altri apparecchi elettronici producono rifiuti per 51000 tonnellate ogni anno, ma la soluzione ideata potrebbe dare vita a nuovi problemi.Continua a leggere



Per l’Unione Europea la situazione non è migliorata abbastanza negli ultimi anni. Gli alimentatori e i caricabatterie di smartphone, tablet, lettori di ebook e altri apparecchi elettronici producono rifiuti per 51000 tonnellate ogni anno, ma la soluzione ideata potrebbe dare vita a nuovi problemi.

Continua a leggere Per l’Unione Europea la situazione non è migliorata abbastanza negli ultimi anni. Gli alimentatori e i caricabatterie di smartphone, tablet, lettori di ebook e altri apparecchi elettronici producono rifiuti per 51000 tonnellate ogni anno, ma la soluzione ideata potrebbe dare vita a nuovi problemi.

Fonte: Fanpage Tech