Innovation Manager: altri 46 milioni per i voucher

16 Gennaio 2020 – 19:48

La firma del ministro sul decreto che assegna altri 46 milioni di euro ai voucher per gli Innovation Manager: ne beneficeranno altri 1784 richiedenti.

Fonte: Punto Informatico