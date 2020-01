Harley Davidson farà uno scooter elettrico

16 January 2020 – 15:06

Lo scooter elettrico dell’Harley DavidsonL’Harley Davidson, la casa americana fondata nel 1901 a Milwaukee dai due amici d’infanzia William Silvester Harley e Arthur Davidson, ha ben interpretato la transizione che sta trasformando il settore dei trasporti e dopo la moto elettrica Livewire ha in programma l’introduzione sul mercato di uno scooter a batteria, la cui uscita nei concessionari è prevista nel 2021-2022.

Il nuovo mezzo, mostrato per il prima volta al Ces di Las Vegas, è parte integrante del piano “More Roads to Harley-Davidson” che prevede l’allestimento di una gamma in grado di rispondere alle esigenze di un vasto pubblico. La Livewire, proposta a un prezzo di 34.200 euro, si colloca nella fascia alta della gamma, ma la strada tracciata dall’azienda prevede di rendere accessibili i propri prodotti a un pubblico giovane, proponendoli quindi con meno potenza e a un prezzo più basso.

E il nuovo scooter della compagnia americana si rivolge proprio a un’utenza giovane e smart. Le immagini del mezzo, diffuse da Electrek, mostrano uno scooter elettrico di un colore arancione brillante che sembra vicino a entrare nella fase della produzione in serie. Non mancano elementi e peculiarità dei gloriosi motorini del passato (abbiamo notato una vaga somiglianza con i vecchi “tuboni” degli anni ‘90); esteticamente si presenta con un design minimal, dove il telaio tubolare è in bella vista, così come le due massicce forcelle. Altro elemento che risalta all’occhio è l’involucro metallico che avvolge il motore e la batteria, frutto del lavoro di ricerca e sviluppo dell’Harley Davidson. A trasmettere la potenza alla ruote posteriore sarà una trasmissione a cinghia.

La batteria è di tipo rimovibile; è dotata di una maniglia nella parte superiore che facilita il trasporto. Questa è una caratteristica molto importante che lo rende perfetto per la città e per tutti coloro che non dispongono di un garage dove porter ricaricare l’accumulatore. Altri elementi come i parafanghi in metallo, la lunga sella da moto e il faro anteriore a led di design circolare, ci fanno capire che lo scooter dell’Harley Davidson non sarà sicuramente un mezzo proposto a un prezzo economico.

