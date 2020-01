Come bloccare (e rendere sicuro) WhatsApp con impronta digitale o riconoscimento facciale

16 January 2020 – 16:14

Da qualche settimana gli sviluppatori dell’applicazione hanno reso disponibile una novità molto apprezzata dagli utenti, sia per iPhone che per Android: la possibilità di bloccare l’avvio dell’app con l’impronta digitale o con il FaceID. Ecco come attivare la novità per proteggere le chat di WhatsApp.

Fonte: Fanpage Tech