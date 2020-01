Bose chiude i suoi negozi: venderà solo online

16 January 2020 – 15:30

Il gruppo statunitense, specializzato in prodotti audio, chiuderà 119 dei suoi negozi gestiti a livello globale puntando tutto sull’e-commerce.

The post Bose chiude i suoi negozi: venderà solo online appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico