Apple a rischio: il caso iPhone sta provocando l’ira di Trump

16 Gennaio 2020 – 19:08

Da scontro giudiziario e tecnologico lo sblocco dei telefonini dello sparatore di Pensacola diventa un caso politico. Per Apple ci potrebbero essere tassi maggiorati sull’import dalla Cina e per il presidente Usa la volontà di distrarre l’opinione pubblica dal processo per impeachment

Fonte: La Stampa