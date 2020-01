India: il Kashmir torna online, dopo 165 giorni

15 Gennaio 2020 – 19:48

Dopo oltre cinque mesi di buio, la regione Jammu e Kashmir dell’India settentrionale torna online: ristabilita parzialmente la connettività.

The post India: il Kashmir torna online, dopo 165 giorni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico