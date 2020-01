AGCOM: sempre più banda, sempre più sim

15 January 2020 – 17:59

La relazione trimestrale AGCOM fotografa il digital divide italiano, misura l’aumento delle SIM e valuta in 6,3 GB/mese il consumo dati mobile medio.

