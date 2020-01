Tinder-Grindr: la privacy non è questione di cuore

14 January 2020 – 18:11

Dalla Norvegia un report in merito alle modalità con le quali alcune tra le più note app dedicate agli incontri (e non solo) trattano i nostri dati.

The post Tinder-Grindr: la privacy non è questione di cuore appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico