Mercato PC in crescita, è stato un buon 2019

14 January 2020 – 10:24

Dopo anni di flessione, il mercato PC ha innescato un trend positivo: il 2019 si è chiuso bene, con le vendite in crescita a livello globale.

