Il nuovo trailer di Black Widow, con Scarlett Johansson ancora in versione agente russa

14 January 2020 – 11:42

Questo è un periodo intenso e di sicuro positivo per Scarlett Johansson. L’attrice ha appena ricevuto una doppia nomination agli Oscar 2020, come Miglior protagonista per Storia di un matrimonio e Miglior non protagonista per JoJo Rabbit. Non solo, nella stessa giornata Marvel Studios ha deciso di pubblicare un nuovo trailer del suo prossimo, attesissimo film: Black Widow. Nell’anticipazione Johansson torna a vestire i panni di Natasha Romanoff, l’infallibile killer sovietica che ha partecipato al Marvel Cinematic Universe fin dalla pellicola Iron Man 2 del 2010. Esattamente 10 anni dopo, dunque, il personaggio riesce a ritagliarsi il suo film da solista.

Natasha, però, non è sola: come si vede nella clip, dopo gli eventi di Capitan America: Civil War, l’agente russa è costretta a nascondersi e a tornare in patria. Nonostante l’intenzione di non essere una semplice assassina, molte cose del suo passato tornano a ossessionarla. In particolare, si ricongiunge alla compagna – “sorella” di addestramento Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh (anche lei in una fase particolarmente fruttuosa della sua carriera: sfiderà la stessa Johansson agli Oscar nella categoria Miglior attrice non protagonista per Piccole donne). Presenti altri componenti del vecchio team: il bolso Guardiano Rosso, a cui dà il volto David Harbour di Stranger Things, e l’imprevedibile spia Iron Maiden alias Rachel Weisz.

Nella nuova anticipazione abbiamo modo di vedere meglio anche Taskmaster, l’antagonista, che in seguito alle sperimentazioni naziste ha acquisito abilità straordinarie, prima fra tutte quella di mimare alla perfezione le tecniche degli avversari. Ancora non è stato ufficializzato chi interpreterà il ruolo ed è possibile che in futuro, o direttamente in sala, si avrà una sorpresa non da poco. Diretto da Cate Shortland, Black Widow dovrebbe arrivare al cinema il prossimo maggio.

The post Il nuovo trailer di Black Widow, con Scarlett Johansson ancora in versione agente russa appeared first on Wired.

Fonte: Wired