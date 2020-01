Fortnite, l’aggiornamento 11.40 arriverà questa settimana

14 January 2020 – 10:58

Secondo le comunicazioni precedenti, i nuovi contenuti attesi per il Capitolo 2 del battle royale sarebbero giunti tra il 7 e il 9 gennaio 2020. Eppure così non è andata, e in mancanza di una dichiarazione ufficiale da parte di Epic Games, è facile ipotizzare che l’aggiornamento 11.40 arriverà nei prossimi giorni della settimana.Continua a leggere



Secondo le comunicazioni precedenti, i nuovi contenuti attesi per il Capitolo 2 del battle royale sarebbero giunti tra il 7 e il 9 gennaio 2020. Eppure così non è andata, e in mancanza di una dichiarazione ufficiale da parte di Epic Games, è facile ipotizzare che l’aggiornamento 11.40 arriverà nei prossimi giorni della settimana.

Continua a leggere Secondo le comunicazioni precedenti, i nuovi contenuti attesi per il Capitolo 2 del battle royale sarebbero giunti tra il 7 e il 9 gennaio 2020. Eppure così non è andata, e in mancanza di una dichiarazione ufficiale da parte di Epic Games, è facile ipotizzare che l’aggiornamento 11.40 arriverà nei prossimi giorni della settimana.

Fonte: Fanpage Tech