TeleWorld è l’acquisizione Samsung per il 5G

13 Gennaio 2020 – 19:49

Samsung ha annunciato l’acquisizione di TeleWorld Solutions: così il gruppo sudcoreano punta ai network 5G e agli operatori statunitensi.

The post TeleWorld è l’acquisizione Samsung per il 5G appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico