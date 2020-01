Ecco il teaser trailer di Morbius, il nuovo film sull’antieroe dei fumetti

13 January 2020 – 18:19

Dopo una lunga attesa e diverse anticipazioni sul web, in queste ore è arrivato il teaser trailer del film Morbius. Prodotto dalla Sony, è destinato ad ampliare l’universo cinematografico legato ai fumetti di Spider-Man, cavalcando gli exploit dei film con Tom Holland e di Venom. Il personaggio vampiresco, infatti, compariva inizialmente come antagonista dell’Uomo ragno, per poi assumere – nelle pubblicazioni successive – il ruolo di antieroe condannato a combattere contro la propria parte demoniaca. In questa versione live-action a interpretarlo, sotto una maschera completamente trasfigurata, è Jared Leto, che torna nel mondo dei cinecomics, questa volta però in un ruolo Marvel, dopo la sua breve e piuttosto controversa parentesi come il Joker della Dc Comics in Suicide Squad.

Diretto da Daniel Espinosa, già dietro la cinepresa del fantascientifico Life, il titolo annovera un cast eccellente: Matt Smith, (Doctor Who e The Crown), interpreta l’amico-nemico di Morbius, Loxias Crown, che soffre della stessa malattia del sangue; Jared Harris (Chernobyl, Carnival Raw e The Terror) sarà, invece, il mentore del protagonista. Ci sono anche Adria Arjona nei panni della fidanzata di Leto e Tyrese Gibson in versione agente dell’Fbi sulle tracce del vampiro. Morbius arriverà nelle sale il prossimo luglio 2020.

